Глава ватиканской дипломатии провел телефонный разговор с иранским коллегой

Глава дипломатии Ватикана Пол Галлахер провел телефонный разговор с главой МИД Ирана Хосейном Амиром Абдоллахияном, в котором выразил обеспокоенность Святого престола происходящим в Израиле и Палестине.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, Служба печати Святого престоласообщила, что контакт состоялся по инициативе иранской стороны.

"Сегодня утром состоялся телефонный разговор между секретарем по связям с государствами Ватикана монсеньером Полом Ричардом Галлахером и министром иностранных дел Исламской Республики Иран Хосейном Амиром Абдоллахияном по просьбе последнего. В беседе Галлахер выразил серьезную обеспокоенность Святого престола происходящим в Израиле и Палестине, подтвердив абсолютную необходимость избежать расширения конфликта и достичь решения на основе двух государств для установления стабильного и прочного мира на Ближнем Востоке", - говорится в сообщении.