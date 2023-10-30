Боевое крыло ХАМАС ударило по израильским танкам в Газе

Формирования палестинского движения ХАМАС в секторе Газа открыли огонь по израильским танкам, перерезавшим шоссе север - юг в районе Салах-эд-Дин.

Как передает Day.Az со ссылкой а ТАСС, соотвествующее заявление сделала "Бригада Иззэддина аль-Кассама", которые являются военным крылом ХАМАС.

В нем утверждается, что прорыва к центру города израильских бронемашин не было. "Несколько танков и бульдозер появились на шоссе, но после открытого по ним огня повернули назад", - отмечается в тексте.

Ранее мы писали о том, что на юге Израиля прозвучала воздушная тревога.