https://news.day.az/world/1610643.html Боевое крыло ХАМАС ударило по израильским танкам в Газе - СМИ
Боевое крыло ХАМАС ударило по израильским танкам в Газе - СМИ
Формирования палестинского движения ХАМАС в секторе Газа открыли огонь по израильским танкам, перерезавшим шоссе север - юг в районе Салах-эд-Дин.
Как передает Day.Az со ссылкой а ТАСС, соотвествующее заявление сделала "Бригада Иззэддина аль-Кассама", которые являются военным крылом ХАМАС.
В нем утверждается, что прорыва к центру города израильских бронемашин не было. "Несколько танков и бульдозер появились на шоссе, но после открытого по ним огня повернули назад", - отмечается в тексте.
Ранее мы писали о том, что на юге Израиля прозвучала воздушная тревога.
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