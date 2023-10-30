В Иране назвали присутствие США в Совбезе ООН помехой миру

Соединенные Штаты и другие влиятельные государства мешают Совету безопасности (СБ) ООН нормально функционировать и выполнять свои прямые обязанности.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, такое мнение выразил официальный представитель МИД Ирана Насер Канани Чафи.

"Международные организации, в том числе Совет безопасности ООН, показали, что в трудные времена они неспособны выполнить свою миссию по борьбе с кризисами и их предотвращению, - приводит его слова агентство Tasnim. - Различные государства, обладающие значительным влиянием на международной арене, а особенно - США, не позволяют Совету безопасности и ООН выполнять свои обязанности по поддержанию мира и безопасности".

Очередное заседание Совета Безопасности ООН по палестино-израильскому конфликту назначено на 30 октября. Встреча была запрошена ОАЭ в связи с тем, что израильские военные объявили о расширении наземных действий на территории сектора Газа.

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