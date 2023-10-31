В Европе обеспокоились глубоким антисемитизмом

Директор агентства Европейского союза (ЕС) по основным правам Майкл О'Флаэрти заявил, что антисемитизм глубоко укоренился в странах объединения, это представляет угрозу для еврейского сообщества на континенте и несет риски для фундаментальных целей ЕС.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.Ru, такие заявление он сделал в интервью The Guardian.

В частности, чиновник обеспокоен фактом, что только треть населения Евросоюза считает антисемитизм крупной проблемой, в то время как "драматические моменты в сообществах ЕС вызывают антисемитскую реакцию".

По словам О'Флаэрти, средства массовой информации и организации гражданского общества предупреждают о росте антисемитизма по мере эскалации кризиса на Ближнем Востоке.

"Я искренне думаю, что в любой серьезной проблеме в нашем обществе вы обнаружите, что в нее проникают антисемитские стереотипы. Это свидетельствует о том, насколько... антисемитизм является глубоко укоренившимся в европейском обществе", - сказал он.