ЕС довел заполнение газохранилищ до исторического максимума

Запасы газа в подземных хранилищах Евросоюза впервые достигли 98,9% от общего объема, это максимальный показатель за всю историю наблюдений. Об этом свидетельствуют данные Gas Infrastructure Europe (GIE), передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

При этом "Газпром" продолжает поставлять газ в Европу транзитом через Украину. По состоянию на 30 октября на ГИС "Суджа" объем составил 42,4 млн кубометров. Отбор газа из ПХГ в ЕС 28 октября составил 15 млн кубометров, а закачка - 184 млн кубометров. В настоящее время в хранилищах находится 109 млрд кубометров газа, что является рекордным показателем за последние пять лет, отметило агентство ТАСС.

Страны ЕС заполнили свои ПХГ на целевые 90% еще в середине августа, хотя изначально в Еврокомиссии рассчитывали достичь этого показателя только к ноябрю. В октябре выросла доля ветрогенерации в производстве электроэнергии Евросоюза - до 20%. Также увеличились поставки СПГ - терминалы загружены на 55% от максимума.