Мэр Берлина пожаловался на проблему антисемитизма в Германии

Проведение пропалестинских демонстраций и нападения на еврейские учреждения говорят о проблеме антисемитизма в Германии, заявил мэр Берлина Кай Вегнер. Его цитирует газета Die Berliner Zeitung, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

"Каждый, кто живет в Германии, должен знать, что мы - открытое и многонациональное общество. Ненависти, антисемитизму и антиизраильским подстрекательствам здесь нет места", - сказал Вегнер, пожаловавшись на проводимую немецкими властями политику интеграции мигрантов, которая, по его словам, стала причиной роста антисемитских настроений.