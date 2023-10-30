Пекин и Москва будут совместно отвечать на угрозы безопасности

Пекин будет вместе с Москвой реагировать на вызовы и угрозы в сфере безопасности. Об этом заявил заместитель председателя Центрального военного совета КНР Чжан Юся на встрече с министром обороны РФ Сергеем Шойгу в Пекине, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Китай готов вместе с Россией активно реагировать на различные угрозы и вызовы безопасности, а также совместно поддерживать глобальный стратегический баланс и стабильность", - отметил Чжан Юся, его слова приводятся на сайте Минобороны КНР.

Как он отметил, "развитие китайско-российских отношений, основанных на прочной добрососедской дружбе, всесторонней стратегической координации и взаимовыгодном сотрудничестве, является стратегическим решением, соответствующим исторической логике".

Чжан Юся заявил, что сотрудничество Китая и России в военной сфере обладает большим потенциалом и дает плодотворные результаты. "Под стратегическим руководством лидеров двух стран российско-китайские связи поддерживаются на высоком уровне, отношения вооруженных сил двух государств имеют сильные тенденции для развития, контакты и взаимодействие во всех сферах характеризуются плодотворными результатами", - сказал он.