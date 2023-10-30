Эскалация конфликта на Ближнем Востоке грозит ростом цен на нефть

Всемирный банк (ВБ) считает, что дальнейшая эскалация конфликта на Ближнем Востоке может грозить ростом цен на нефть на 75% - до $157 долларов за баррель. Такая оценка приводится в октябрьском докладе ВБ "Перспективы товарно-сырьевых рынков", передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Специалисты отмечают, что обострение ситуации на Ближнем Востоке к настоящему моменту имело "ограниченное воздействие на мировые торгово-сырьевые рынки".

"Цены на нефть выросли примерно на 6% с начала конфликта. Стоимость сельскохозяйственных товаров, большинства металлов и других сырьевых товаров практически не изменилась", - указывается в докладе.

Как отмечается в документе, "если конфликт не расширится, его влияние будет сдержанным". Стоимость нефти в этом квартале составит в таком случае около $90 за баррель, а в следующем году по мере замедления глобального экономического роста снизится в среднем до $81 за баррель. В среднем стоимость сырьевых товаров может снизиться в следующем году на 4,1%. "Ожидается, что цены на сырье стабилизируются к 2025 году", - отмечают специалисты ВБ.

"В случае эскалации прогноз цен сырьевых товаров быстро помрачнеет", - указывается в докладе. Специалисты выделили три возможных сценария в зависимости от того, насколько сильно будут нарушены поставки нефти. В случае сокращения объемов мировых поставок на 500 тыс. - 2 млн баррелей в сутки цены не нефть могут вырасти на 3-13%, до $93-102 за баррель. Сокращение объемов поставок на 3 млн - 5 млн баррелей в сутки повлечет рост стоимости нефти на 21-35%, до $109-121 за баррель.

Крупное нарушение поставок нефти будет, по оценкам ВБ, сопоставимо с нефтяным кризисом 1973 года. Эксперты считают, что объемы поставок нефти могут в таком случае сократиться на 6 млн - 8 млн баррелей в сутки, что вызовет скачок цен на 56-75% - до $140-157 за баррель.

Главный экономист Всемирного банка Индермит Гилл подчеркнул, что в случае дальнейшей эскалации напряженности на Ближнем Востоке на фоне украинского кризиса "глобальная экономика может впервые за несколько десятилетий столкнуться с потрясением двойной силы".