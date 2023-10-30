Число жертв при столкновении поездов в Индии возросло

Число жертв крупной железно-дорожной аварии в Индии возросло до 13 человек, пострадавших около 50. Трагедия произошла в штате Андхра-Прадеш, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.

Стоявший на светофоре пассажирский состав врезался другой поезд. После мощного удара три вагона сошли с рельсов.

Уже названы предварительные причины катастрофы. Не исключено, что машинист пассажирского состава не заметил зеленого сигнала и вовремя не тронулся с места.