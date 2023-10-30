https://news.day.az/world/1610698.html Число жертв при столкновении поездов в Индии возросло - ВИДЕО
Число жертв при столкновении поездов в Индии возросло - ВИДЕО
Число жертв крупной железно-дорожной аварии в Индии возросло до 13 человек, пострадавших около 50. Трагедия произошла в штате Андхра-Прадеш, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.
Стоявший на светофоре пассажирский состав врезался другой поезд. После мощного удара три вагона сошли с рельсов.
Уже названы предварительные причины катастрофы. Не исключено, что машинист пассажирского состава не заметил зеленого сигнала и вовремя не тронулся с места.
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