ВС Турции ударили по логову террористов в Ираке

Вооруженные силы Турции нанесли удары по объектам террористов на севере Ирака.

Как передает Day.Az, информацию об этом распространило Министерство национальной обороны Турции.

6 террористов РКК, выявленных в районе проведения операции "Пенче-Килит", были нейтрализованы в результате воздушной операции.