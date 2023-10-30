https://news.day.az/world/1610703.html ВС Турции ударили по логову террористов в Ираке
ВС Турции ударили по логову террористов в Ираке
Вооруженные силы Турции нанесли удары по объектам террористов на севере Ирака.
Как передает Day.Az, информацию об этом распространило Министерство национальной обороны Турции.
6 террористов РКК, выявленных в районе проведения операции "Пенче-Килит", были нейтрализованы в результате воздушной операции.
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