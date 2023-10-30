ЦАХАЛ ликвидировал высокопоставленных членов ХАМАС

Днем, 30 октября, Армия обороны Израиля представила новый отчет об операции в Газе, передает Day.Az.

Отмечается, что ЦАХАЛ продолжает проводить скоординированные наземные, воздушные и морские операции в Газе. В течение последних нескольких часов ЦАХАЛ расширил свои наземные действия.

Уточняется, что несколько террористических ячеек, пытавшихся напасть на бойцов, были уничтожены войсками при поддержке вертолетов и БПЛА. Также уничтожена террористическая инфраструктура, в том числе пусковые установки и другие стартовые площадки.

Кроме того, за последние несколько часов ликвидированы четыре высокопоставленных члена ХАМАСа: командующий военно-морскими силами Джамиль Баба, командир противотанкового ракетного подразделения батальона Туффа Мухаммад Сафади, один из главарей противотанкового ракетного подразделения Муваман Хиджази и один из руководителей производственного штаба Мухаммад Авдаллах.