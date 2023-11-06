Карточки для бедных появились в Эстонии

Эстонcкие власти ввели для малоимущих граждан карты для покупки продовольствия с фиксированной суммой в евро. Об этом сообщается на сайте государственного телерадио ERR, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Система продовольственных карточек является новым решением в Европе. В некоторых странах этот метод тестировали, но никто полностью еще не перешел на систему продовольственных карт", - отметила представитель министерства социальных дел страны Теи Варрак.

Планируется, что на карточку малообеспеченным эстонцам станут переводить 30 евро на человека в квартал.

Выделенные деньги требуется в указанный период использовать, потому что остаток на следующий квартал не получится перенести.

При этом по продовольственной карте можно купить только продукты питания и предметы первой необходимости.