Греция желает продолжения диалога с Турцией

Афины рассчитывают на приверженность Анкары сближению двух стран, несмотря на большую разницу в их позициях по ближневосточному вопросу.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил на брифинге официальный представитель греческого правительства Павлос Маринакис.

Его попросили прокомментировать взгляды Турции по Ближнему Востоку и то, могут ли последние высказывания президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана негативно повлиять на двусторонние отношения перед готовящимся заседанием Высшего совета сотрудничества Греции и Турции 7 декабря в Салониках. "Мы хотим диалога, чтобы был защищен и сохранен весь этот процесс [взаимного сближения], - ответил Маринакис. - Но в данный момент это зависит не только от нас, это требует усилий с двух сторон, это требует последовательности и приверженности этому процессу. У нашей страны, я думаю, все это есть, но это должно проявляться и подтверждаться ежедневно и с другой стороны. Очевидно, это оценивается на ежедневной основе".