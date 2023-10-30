Суды в США рассмотрят иски, призванные затруднить участие Трампа в выборах

В американских штатах Колорадо и Миннесота на этой неделе начинаются судебные слушания, призванные исключить имя экс-президента США Дональда Трампа из избирательных бюллетеней на грядущих выборах главы государства.

Как передает Day.Az со ссылкой на Интерфакс, об этом сообщает агентство Associated Press (AP).

В Колорадо в понедельник начнутся слушания по иску с требованием запретить Трампу принимать участие в выборах на территории штата, в Миннесоте аналогичные прения начнутся 2 ноября.

Агентство отмечает, что вне зависимости от решения судей в Колорадо и Миннесоте, они все равно будут обжалованы в Верховном суде США.

Истцы упоминают положения 14-й поправки к Конституции США, которая запрещает занимать высокие госдолжности тем, кто давал клятву соблюдать ее, но затем "принимал участие в восстании". По информации AP, за последние месяцы в судах США возбуждены "десятки" подобных дел против Трампа, однако самыми серьезными считаются дела в Колорадо и в Миннесоте.

В иске, рассматриваемом в Колорадо, говорится, что "спустя четыре года после принятия присяги сохранять и защищать Конституцию в качестве президента Соединенных Штатов, Трамп попытался "отменить" результаты выборов 2020 года, что привело к восстанию в Капитолии США".

"Спровоцировав это беспрецедентное нападение на конституционный порядок США, Трамп нарушил присягу и лишил себя права в соответствии с 14-й поправкой занимать госдолжности, включая должность президента", - утверждается в нем.

Сам Трамп назвал иски против него "вмешательством в выборы", а его адвокаты настаивают, что это положение из 14-й поправки никогда не предполагалось применять к должности президента, и что в тексте не указывается именно эта должность. Юридическая команда Трампа также заявляет, что он никогда не принимал участие в восстании.

Под "восстанием" истцы имеют в виду события января 2021 года в Вашингтоне: тогда поддерживающие Трампа демонстранты ворвались в здание Конгресса США. Порядок удалось восстановить лишь спустя несколько часов. Политические соперники Трампа считают, что он стоял за этой акцией. Сам Трамп такие обвинения отвергает.