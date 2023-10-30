Фидан обсудил ближневосточный конфликт с послами стран ЕС

Сегодня министр иностранных дел Турции Хакан Фидан принял главу представительства ЕС Николауса Мейера-Ландрута и послов стран-членов Евросоюза в Турции.

Как передает Day.Az, об этом сообщил дипломатический источник в МИД Турции.

Отмечено, что в ходе встречи были затронуты и такие актуальные вопросы, как Кавказ, Средняя Азия и война в Украине.

Кроме того, стороны обсудили израильско-палестинский конфликт.

Х.Фидан подчеркнул, что нападения на мирное население в связи с событиями в Газе неприемлемы и должны быть немедленно прекращены.

Он добавил, что необходимо предотвратить выход конфликта на региональный уровень.