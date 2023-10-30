https://news.day.az/world/1610730.html Фидан обсудил ближневосточный конфликт с послами стран ЕС
Фидан обсудил ближневосточный конфликт с послами стран ЕС
Сегодня министр иностранных дел Турции Хакан Фидан принял главу представительства ЕС Николауса Мейера-Ландрута и послов стран-членов Евросоюза в Турции.
Как передает Day.Az, об этом сообщил дипломатический источник в МИД Турции.
Отмечено, что в ходе встречи были затронуты и такие актуальные вопросы, как Кавказ, Средняя Азия и война в Украине.
Кроме того, стороны обсудили израильско-палестинский конфликт.
Х.Фидан подчеркнул, что нападения на мирное население в связи с событиями в Газе неприемлемы и должны быть немедленно прекращены.
Он добавил, что необходимо предотвратить выход конфликта на региональный уровень.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре