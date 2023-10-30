Израильская армия перерезала ключевую дорогу между севером и югом Газы

Танки Израиля замечены на подступе к городу Газа, ключевая дорога между севером и югом анклава перерезана.

Как передает Day.Az, об этом сообщает AFP со ссылкой на очевидцев.

Ранее ЦАХАЛ заявлял, что за последние несколько дней нанес удары по более чем 600 объектам в секторе Газа. В частности были атакованы склады с оружием, пусковые позиции противотанковых ракет, укрытия и плацдармы ХАМАС.

На видео, как пишут в соцсетях, израильский танк стреляет по машине с гражданскими.