https://news.day.az/world/1610731.html Израильская армия перерезала ключевую дорогу между севером и югом Газы - ВИДЕО
Израильская армия перерезала ключевую дорогу между севером и югом Газы - ВИДЕО
Танки Израиля замечены на подступе к городу Газа, ключевая дорога между севером и югом анклава перерезана.
Как передает Day.Az, об этом сообщает AFP со ссылкой на очевидцев.
Ранее ЦАХАЛ заявлял, что за последние несколько дней нанес удары по более чем 600 объектам в секторе Газа. В частности были атакованы склады с оружием, пусковые позиции противотанковых ракет, укрытия и плацдармы ХАМАС.
На видео, как пишут в соцсетях, израильский танк стреляет по машине с гражданскими.
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