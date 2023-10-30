ХАМАС пообещал Ирану освободить заложников без израильского гражданства

Иранские власти в понедельник подтвердили получение заверений палестинской группировки ХАМАС в готовности освободить пленных, не имеющих израильского гражданства.

Как передает Day.Az со ссылкой на Интерфакс, об этом сообщает агентство EFE.

"Иран получил обещания от ХАМАС об освобождении заложников неизраильского происхождения", - заявил официальный представитель МИД Ирана Нассер Канани.

Представитель иранского МИД уточнил, что израильские бомбардировки сектора Газа Израилем пока не позволяют провести эту операцию.

По словам Канани, несколько стран обратились к Тегерану с просьбой провести переговоры с ХАМАС, чтобы добиться освобождения иностранных граждан, находящихся в плену группировки в секторе Газа.

7 октября базирующаяся в Газе радикальная группировка ХАМАС совершила нападение на юг Израиля. В ответ армия обороны Израиля приступила к проведению военной операции против ХАМАС.

По данным Армии обороны Израиля, в плену ХАМАС находятся около 230 человек.