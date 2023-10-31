Американский политик оправдан в Гонконге по делу об огнестрельном оружии

Суд района Западный Коулун в Гонконге снял обвинения с сенатора американского штата Вашингтон Джеффа Уилсона в хранении незарегистрированного огнестрельного оружия. Об этом сообщила радиостанция RTHK, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

По ее данным, Уилсон согласился выплатить штраф в размере двух тыс. гонгонгских долларов (около $256) и признал свою неправоту. Политик, которому грозило до 14 лет тюрьмы, был отпущен под обязательство "хорошего поведения".

Как цитирует South China Morning Post представителя обвинения, дело было "довольно простым", так как сенатор открыто дал признательные показания, сообщив сотрудникам таможни, что пронес оружие по ошибке.