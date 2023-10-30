В Ливане предрекли хаос в регионе в случае вступления страны в войну

В случае вступления Ливана в войну между Израилем и радикальным палестинским движением ХАМАС, ближневосточный регион погрузится в хаос. Об этом заявил ливанский премьер-министр Наджиб Микати, сообщает Sky News Arabia, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Микати заверил, что правительство Ливана понимает, что страна находится в центре бури, и пытается уберечь ее от войны. Но битва будет неизбежна, если Израиль продолжит нарушать границы государства и наносить удары по его территории.

"Если Ливан вступит в войну, на нем все не закончится, весь регион погрузится в состояние хаоса. (...) Однако в вопросе о втягивании Ливана в конфликт мяч на стороне Израиля", - предрек Микати.