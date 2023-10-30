В Турции произошло землетрясение магнитудой 4,2.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на TurkicWorld, информацию об этом распространило Агентство по ликвидации последствий стихийных бедствий и чрезвычайных ситуаций при правительстве Турции (AFAD).

Землетрясение было зафиксировано в Гёксунском районе Кахраманмараша.

Глубина очага землетрясения составила 7,07 километров.