https://news.day.az/world/1610766.html В Турции произошло землетрясение
В Турции произошло землетрясение
В Турции произошло землетрясение магнитудой 4,2.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на TurkicWorld, информацию об этом распространило Агентство по ликвидации последствий стихийных бедствий и чрезвычайных ситуаций при правительстве Турции (AFAD).
Землетрясение было зафиксировано в Гёксунском районе Кахраманмараша.
Глубина очага землетрясения составила 7,07 километров.
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