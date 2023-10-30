Десятки человек задержаны за участие в беспорядках в аэропорту Махачкалы

Сотрудники правоохранительных органов задержали 83 человека после массовых беспорядков в аэропорту Махачкалы, проведено свыше 50 обысков.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по СКФО.

"МВД, УФСБ и СУ СК России по Республике Дагестан продолжают оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия, направленные на установление и задержание организаторов и активных участников массовых беспорядков в аэропорту города Махачкалы. На данный момент задержаны 83 лица, принимавших участие в противоправной деятельности", - сказали в пресс-службе.

В ГУ МВД добавили, что полицейские провели более 50 обысков, в ходе которых изъяты оргтехника и телефоны, являющиеся доказательственной базой причастности данных лиц к организации и участию в массовых беспорядках. "Оперативная обстановка в регионе находится под контролем правоохранительных органов", - добавили в пресс-службе. Полиция предупреждает, что все попытки осложнить оперативную обстановку в республике будут незамедлительно пресечены.