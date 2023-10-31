Нетаньяху заявил, что среди заложников ХАМАС в Газе находятся 33 ребенка

По меньшей мере 33 ребенка удерживаются в качестве заложников радикальной палестинской организацией ХАМАС в секторе Газа. Такие данные привел премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху.

"ХАМАС удерживает более 200 израильских заложников, включая 33 ребенка. Они держат их, терроризируют их, удерживают в заложниках", - сообщил он на пресс-конференции, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Каждая цивилизованная страна должна встать на сторону Израиля, требуя немедленного освобождения этих заложников без предварительных условий", - добавил премьер.

Согласно последним данным израильской армии, в настоящий момент в Газе удерживаются в общей сложности 238 заложников. К настоящему моменту известно об освобождении пяти заложниц: сначала радикалы из ХАМАС отпустили двух американок (мать и дочь, имеющих также израильское гражданство), затем они же освободили двух пожилых израильтянок, чьи мужья по-прежнему удерживаются в заложниках. В понедельник стало известно о вызволении из плена рядовой Армии обороны Израиля в результате ночного рейда израильских военных на территории сектора Газа.