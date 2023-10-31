Французы троллят Макрона

Французы троллят и издеваются над Эмманюэлем Макроном, сомнительная политика и действия которого вызывают недовольства среди населения.

Как передает Day.Az, так в Телеграм распространился ролик, в котором легендарный Луи де Фюнес, исполняя роль комиссара Жюва в фильме "Фантомас", боится смотреть на действующего президента Франции.

Очевидно, что подобными мемами общество хочет показать, насколько неприятен им Макрон и его политика.

Напомним, что в апреле этого года основатель политического ядра движения "желтых жилетов" во Франции - ассоциации "Граждане в желтых жилетах" Тьерри-Поль Валет заявил, что французы недовольны не только пенсионной реформой, но и действиями президента страны Эммануэля Макрона. Он подчеркнул, что ситуация усугубляется, что заметно на примере протестов против пенсионной реформы.

"И мы видим, что требования и недовольство не ограничиваются уже одной реформой пенсий, но затрагивают в целом политику Макрона, позицию Европы, так как позиция Европы очень вредит Франции" - отметил лидер "желтых жилетов".