ХАМАС заявило о готовности к обмену пленными с Израилем

Палестинское движение ХАМАС готово совершить сделку по обмену пленными с израильской стороной.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил катарскому телеканалу Al Jazeera представитель радикалов Хазем Касем.

"ХАМАС готово освободить всех находящихся у него пленных в обмен на всех наших пленных, удерживаемых оккупантом (Израилем - прим. ТАСС)", - сказал он. "Оккупант не получит своих пленных, кроме как через сделку по обмену, которая распространится на всех наших пленных", - добавил Касем.

Он также отметил, что ХАМАС рассчитывает "справиться с нынешней битвой, опираясь на собственные силы и способность палестинского народа к сопротивлению".