Саудовская Аравия привела ВС в состояние повышенной готовности

Вооруженные силы Саудовской Аравии и системы ПВО приведены в состояние повышенной готовности после столкновений с йеменскими мятежниками из движения "Ансар Аллах" (хуситы). Об этом в понедельник сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

По их информации, соответствующий приказ отдан всем подразделениям вооруженных сил королевства после того, как повстанцы попытались нанести ракетный удар по территории Саудовской Аравии несколько недель назад. Ракета была перехвачена системами ПВО. Еще одной причиной развертывания вооруженных сил стала гибель четверых саудовских солдат в результате столкновений с повстанцами в районе южной провинции Джизан на границе с Йеменом.

Столкновения начались после того, как 19 октября повстанцы выпустили в сторону Израиля крылатые ракеты и беспилотники, которые, по данным Пентагона, были перехвачены американским эсминцем в Красном море.

Согласно информации Bloomberg, министр обороны Саудовской Аравии принц Халед бен Сальман Аль Сауд встретится 30 октября в Вашингтоне с высокопоставленными чиновниками из администрации Байдена, чтобы обсудить последствия войны между Израилем и ХАМАС, а также ситуацию в Йемене.

Правительство Саудовской Аравии и представители хуситов не ответили на запрос Bloomberg о комментарии.

В Йемене с августа 2014 года продолжается противостояние между правительственными силами и сторонниками "Ансар Аллах". В наиболее активную фазу оно перешло с вторжением в страну в марте 2015 года коалиции во главе с Саудовской Аравией. В апреле 2022 года сторонам конфликта удалось договориться о перемирии, срок действия которого истек 2 октября.