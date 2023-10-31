В США подготовили законопроект о выделении 14,3 млрд долларов Израилю

Представители Республиканской партии в Конгрессе США подготовили законопроект, который подразумевает выделение Израилю финансовой помощи, общая сумма которой составляет 14,3 миллиарда долларов, сообщает издание The Hill, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Отмечается, что четыре миллиарда из этой суммы пойдут на системы обороны "Железный купол" и "Праща Давида", еще 1,2 миллиарда - на создание системы обороны под названием "Железный луч".