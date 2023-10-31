Глупые высказывания главы МИД Германии чуть не привели к крупному дипломатическому скандалу

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок чуть не сорвала встречу с эмиром Катара шейхом Тамим бен Хамад Аль Тани из-за заочных обвинений эмирата в терроризме на фоне атак группировки ХАМАС на Израиль.

Как передает Day.Az, об этом сообщил журналу Der Spiegel диписточник.

По их информации, эмир "поставил под сомнение запланированную с Бербок встречу" незадолго до того, как она должна была состояться в Берлине. Причиной стало интервью министра германскому каналу ZDF 10 октября. Отвечая на вопрос модератора, чего стоит солидарность Германии с Израилем, если республика продолжает вести дела "со спонсором терроризма", Бербок заявила, что германская сторона "очень четко дала понять таким странам, в том числе Катару, что они теперь должны дать решительный отпор этому жестокому террору".

Собеседники издания не уточняют, как эмиру стало известно об этом интервью. Представитель главы МИД ФРГ в ответ на запрос журнала опроверг эту информацию. Журнал отмечает, что в итоге эмир все-таки провел встречу с Бербок, в ходе которой напомнил министру, что "выплаты катарской помощи координируются с Израилем и США и строго контролируются".