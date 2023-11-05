США разрабатывают оружие для войны в космосе

Пентагон разрабатывает космическое оружие для борьбы против России, сообщает газета The Washington Times со ссылкой на доклад военного ведомства, передает Day.Az.

"Пентагон нуждается в совместном военном космическом потенциале для защиты США, <...> а также для защиты объединенных сил, союзников и партнеров от враждебного использования космоса противником", - указано в докладе.

Уточняется, что основной упор будет сделан на средства радиоэлектронной борьбы и защиту киберпространства. Газета отмечает, что Соединенные Штаты отстают от России и Китая в сфере военных возможностей в космическом пространстве. На данный момент, у США есть только электронная глушилка, нарушающая связь между спутниками и наземными станциями.