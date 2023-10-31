МИД РФ предупреждает Японию

Российская сторона на фоне откровенно враждебного курса Японии в ее адрес не видит никакой возможности продолжать диалог о заключении основополагающего документа между сторонами, Москва жестко отреагирует на любые новые конфронтационные выпады Токио.

Как передает Day.Az со ссылкой на Прайм, об этом сообщили в МИД РФ.

Комментируя недавние высказывания руководства страны о том, что Япония продолжит придерживаться в отношениях с РФ курса на решение территориальной проблемы и заключение мирного договора, в МИД указали, что "после начала специальной военной операции в феврале 2022 года правительство Японии проводит откровенно враждебный курс в отношении России".

"Множатся "пакеты" нелегитимных санкций, в японском обществе целенаправленно разжигаются русофобские настроения, у дальневосточных рубежей нашей страны наращивается совместная с США и странами НАТО военная активность, в том числе с отработкой применения ударных вооружений, включая ядерное, оказывается прямая материально-техническая помощь киевскому режиму", - отметили в министерстве.

В МИД отметили, что в таких условиях российская сторона не видит "никакой возможности продолжать с Токио имевший место ранее диалог о заключении основополагающего документа, который был призван заложить фундамент для долгосрочных добрососедских отношений". "На любые новые конфронтационные выпады японских властей Российская Федерация будет и впредь реагировать максимально жесткими и чувствительными для Японии контрмерами, руководствуясь исключительно собственными национальными интересами", - заключили в российском внешнеполитическом ведомстве