Никол Пашинян готовится отправить Сержа Саргсяна за решетку

Премьер-министр Армении Никол Пашинян собирается арестовать Сержа Саргсяна.

Как передает Day.Az, об этом сообщают армянские СМИ со ссылкой на источники в окружении премьера.

Источники сообщают, что до сих пор Саргсяну удавалось маневрировать в сложной для него ситуации, несмотря на имеющиеся планы по ограничению его свободы.

В армянских СМИ приводится несколько причин, которые заставляют действующего главу государства пойти на такой шаг. В первую очередь, это известные факты коррупции Сержа Саргсяна на главном посту страны. В качестве второй причины приводятся постоянные попытки бывшего президента поляризировать общественное мнение в стране и создать условия для масштабных беспорядков и акций протеста, целью которых является демонстрация "нелегитимности режима Пашиняна".

В качестве еще одной потенциальной причины называется явная ориентированность Саргсяна на прокремлевский внешнеполитический курс, что создает проблемы для нового вектора политики Пашиняна. Как отмечается в публикации, Пашинян видит серьезные долгосрочные риски в "неконтролируемой политической деятельности Саргсяна".

Следует отметить, что последние две причины являются самыми важными, с точки зрения правящих элит Армении. Предпринимаемые Саргсяном шаги по поляризации общественного мнения и стремление сохранить внешнеполитический курс считаются главными угрозами безопасности и долгосрочным интересам страны.

Источники резюмировали, отметив что угрозы, исходящие от Саргсяна, известны руководству страны и ведется активная работа по их нейтрализации.

Отметим, что в Армении продолжается "зачистка" политически влиятельных лиц и минимизация их политического влияния. Источники также сообщали о том, что готовятся определенные шаги в отношении еще одного бывшего президента Роберта Кочаряна. Армянские СМИ отмечали, что Пашинян собирается арестовать Кочаряна для консолидации общественного мнения внутри Армении.