ЦАХАЛ за сутки атаковал сотни военных целей ХАМАС

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) за сутки нанесла удары по 300 военным целям радикалов ХАМАС в секторе Газа, в ходе расширенных наземных операций в палестинском анклаве в боях было ликвидировано большое количество террористов.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила армейская пресс-служба

"В ходе расширенных наземных операций было убито множество террористов ХАМАС, были поражены сотни военных целей. За сутки объединенные боевые подразделения ЦАХАЛ поразили 300 объектов террористической организации ХАМАС, включая противотанковые и ракетные пусковые установки в шахтах, а также военные комплексы внутри подземных туннелей", - говорится в заявлении.

В пресс-службе добавили, что "в ходе наземных операций солдаты несколько раз вступали в бой с террористическими ячейками, которые обстреливали их противотанковыми ракетами и вели по ним пулеметный огонь". "Солдаты уничтожали террористов и направляли летательные аппараты для нанесения ударов в режиме реального времени по военным объектам и террористической инфраструктуре", - отмечается в заявлении.

Ранее премьер-министр Биньямин Нетаньяху отметил, что Израиль переходит к третьему этапу операции в Газе.