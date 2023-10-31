Дроны атаковали американскую военную базу в Ираке

Два беспилотных летательных аппарата атаковали американскую военную базу Айн-эль-Асад в провинции Анбар на западе Ирака.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на два источника в силовых структурах и правительстве арабской республики.

По сведениям агентства, жертв или материального ущерба в результате нападения не зафиксировано. Другие подробности не приводятся.

30 октября высокопоставленный представитель Пентагона сообщил журналистам, что с 17 по 30 октября силы США и возглавляемой Вашингтоном коалиции подвергались атакам с использованием беспилотников и ракет по меньшей мере 14 раз в Ираке и 9 - в Сирии. В общей сложности было совершено 23 нападения, большинство из них были пресечены, утверждал представитель Пентагона.