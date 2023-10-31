В Германии намекнули на риск разрушения правящей коалиции

Региональные политики Свободной демократической партии (СвДП), которая входит в правящую коалицию вместе с социал-демократами и "Зелеными", призывают руководство партии к выходу из правительства Германии, пишет Bild. По информации издания, письмо с подобным призывом подписали 26 политиков земельного и муниципального уровней, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Мы - группа преданных своему делу членов СвДП, которые не хотят, чтобы СвДП была уничтожена в результате падения этого правительства", - говорится в тексте.

Как отмечает Bild, причиной для подобного обращения стало падение рейтингов правящей коалиции и плохие результаты партий на земельных выборах в Гессене и Баварии. Издание подчеркивает, что с точки зрения представителей СвДП, негативный исход голосования стал "справедливым наказанием" со стороны избирателей, разочарованных политикой кабмина ФРГ.