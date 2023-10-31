Разведка Израиля предлагала переселить 2,3 млн жителей Газы в Египет

Власти Израиля признали существование документа от министерства разведки страны, в котором была предложена идея переселить 2,3 млн жителей сектора Газа в Египет на Синайский полуостров. Об этом сообщила газета The Times of Israel, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Канцелярия премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху назвала документ "концептуальной бумагой", которая излагает лишь одну из гипотетически возможных альтернатив. Как отмечает газета, документ был датирован 13 октября и затем появился в израильских СМИ.

В нем излагалась идея переместить жителей сектора Газа в палаточные городки на севере Синайского полуострова, построить там постоянные города и создать гуманитарный коридор. В то же время министерство разведки предложило создать внутри Израиля специальную зону безопасности, которая позволит предотвратить проникновение в страну палестинских беженцев.

Как отмечает издание, в документе ничего не упоминалось о том, что произойдет на территории сектора Газа после переселения его жителей. В то же время авторы бумаги назвали этот вариант развития событий "наиболее желательным для безопасности Израиля". По данным источника газеты в правительстве страны, по этому документу не проводилось каких-либо серьезных дискуссий.

"Проблема "дня после" не обсуждалась ни на какой официальной площадке Израиля, который в настоящее время сосредоточен на уничтожении управленческих и военных возможностей ХАМАС", - приводит издание заявление канцелярии премьер-министра страны.