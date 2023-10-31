ЦАХАЛ уничтожил одного из командиров ХАМАС

Истребители Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) 30 октября нанесли удар в секторе Газа по командиру батальона "Бейт-Лахия" северной бригады ХАМАС Насиму Абу Аджине.

Как передает Day.Az, об этом сообщила армейская пресс-служба.

Сообщается, что он руководил резней 7 октября в приграничных с анклавом израильских населенных пунктах Эрез и Нетив ха-Асара.

"Истребители, руководствуясь разведывательной информацией армейской разведки АМАН и Службы общей безопасности (ШАБАК), вчера нанесли удар по командиру батальона "Бейт-Лахия" северной бригады ХАМАС Насиму Абу Аджине, который 7 октября руководил резней в кибуце Эрез и мошаве Нетив ха-Асара", - говорится в сообщении.

В пресс-службе подчеркнули, что устранение Аджины наносит существенный ущерб усилиям террористической организации ХАМАС по срыву наземных операций ЦАХАЛ" в секторе Газа. Военные добавили, что Аджина "ранее командовал воздушными силами ХАМАС" и "принимал участие в разработке проектов террористической организации по использованию беспилотников и парапланов".