Израиль вступил в бой с боевиками ХАМАС в туннелях Газы

Израильские военные вступил в бой с боевиками ХАМАС в туннелях сектора Газа. Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Reuters.

Отмечается, что туннели являются ключевой целью для Израиля, поскольку он расширяет наземные операции внутри Газы, чтобы уничтожить правящее движение ХАМАС.

"За последний день объединенные боевые силы ЦАХАЛа поразили около 300 целей, в том числе противотанковые ракетные комплексы и ракетные пусковые установки под шахтами, а также военные комплексы внутри подземных туннелей, принадлежащих террористической организации ХАМАС", - заявили в Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).