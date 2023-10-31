Инфляция во Франции продолжает ударять по потребителям

Потребительские цены во Франции, гармонизированные со стандартами Европейского союза, в октябре выросли на 4,5% в годовом выражении, говорится в отчете Национального статистического управления Insee, представившего предварительные данные, передает Day.Az со ссылкой на Интерфакс.

Потребительские цены увеличились на 0,2% относительно предыдущего месяца.

Потребительские цены, рассчитанные по французским стандартам, в октябре выросли на 4% в годовом выражении и на 0,1% относительно сентября. Аналитики в среднем прогнозировали повышение на 4% и 0,2% соответственно. В сентябре потребительские цены выросли на 4,9% в годовом выражении и снизились на 0,5% относительно предыдущего месяца.

Стоимость продуктов питания во Франции в октябре увеличилась на 7,7%, энергоносители подорожали на 5,2%, промышленные товары - на 2,3%, услуги - на 3,2%.