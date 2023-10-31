Франция готовится к мощному удару стихии

Сформировавшийся в Атлантике шторм "Киран" приближается к западному побережью Франции.

Как передает Day.Az со ссылкой на Интерфакс, об этом сообщают французские СМИ.

По их прогнозам, стихия обрушится на прибрежные районы вечером во вторник. Скорость порывов ветра может достигнуть 150 км/ч, высота волн может доходить до десяти метров.

В метеорологической службе Meteo-France предупредили о риске наводнений в регионах, расположенных вдоль Атлантического побережья, а также в районе Ла-Манша.

Ожидается, что сильнее всего непогода затронет Бретань, Нормандию, О-де-Франс, но также и центральные районы страны, в том числе Парижский регион.

Согласно данным синоптиков, сильный ветер и мощные ливни продолжатся в некоторых частях Франции в среду и четверг.