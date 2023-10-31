Иран рассказал о подземной военной базе США в Тель-Авиве

Высокопоставленные представители Центрального командования США (CENTCOM), а также военачальники из подразделений сухопутных войск и ВМС американских вооруженных сил находятся на подземной базе в Тель-Авиве и координируют действия Израиля в секторе Газа. Такое мнение выразил глава важнейшего командного центра ВС Ирана - центральной базы Хатам аль-Анбия, генерал-майор Голям-Али Рашид, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Согласно информации, имеющейся у нас, командиры CENTCOM, а также сухопутных войск и военно-морских сил американской армии находятся сейчас на подземной базе под Тель-Авивом. Они координируют действия командующих израильскими силами в ходе операции в секторе Газа", - приводят слова Рашида иранские СМИ.

По его словам, такие данные "лишний раз доказывают, что действия США не соотносятся с заявлениями о необходимости ограничить распространение конфликта в регионе, особенно с учетом тысяч бомб и ракет, которые они поставили оккупантам (Израилю - прим.)".

Израильская и американская сторона мнение иранского генерал-майора не комментировали.