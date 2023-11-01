В Польше уличили ЕС в желании снизить роль НАТО в Европе

Депутат Европейского парламента (ЕП) от польской партии "Право и справедливость", бывший премьер-министр Польши Беата Шидло заявила, что вносимые изменения в договора о Европейском союзе (ЕС) направлены на снижение роли НАТО в Европе и, вероятно, на вывод войск США из стран объединения. На своей странице в соцсети Х (ранее Twitter) она заявила, что такое развитие событий понизит безопасность Польши и Европы в целом, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По словам Шидло, военное сотрудничество Варшавы с Вашингтоном - важная гарантия безопасности страны. После начала боевых действий в Украине Соединенные Штаты направили в Польшу "значительные силы", что позволило стране чувствовать себя в безопасности, считает парламентарий.

Между тем, заявила Шидло, разработчики изменений в европейских договорах собираются уменьшить роль НАТО в Европе и, возможно, даже вывести войска США из стран Евросоюза.

"Разрыв военного сотрудничества с США - это путь к уничтожению НАТО. Это приведет к крайней дестабилизации ситуации в Европе и подвергнет Польшу угрозе. Тот, кто заботится о благополучии нашей страны, не может согласиться на реализацию такого сценария", - подытожила она.