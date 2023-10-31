Армения тратит больше, чем зарабатывает

Расходы Армении превышают доходы.

Как передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ, об этом заявил журналистам в парламенте министр финансов Армении Ваге Ованнисян.

"В 2024 году наши расходы составят 3 трлн 17 млрд драмов ($7.54 млрд), а доходы - на 340 млрд ($850.81 млн.) меньше этой суммы. То есть мы должны взять в долг 340 млрд драмов. В настоящее время этот вопрос обсуждается. Мы берем суммы в долг из разных источников, чтобы покрывать расходы. Другое дело, что наши доходы должны расти быстрее, чтобы у нас не возникало проблем", - отметил Ованнисян.