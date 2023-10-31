Германии предрекли статус третьей экономики мира

Германия вытеснит Японию из тройки лидирующих стран мира по величине экономики и станет третьим крупнейшим ВВП до конца 2023 года. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на прогноз аналитиков Международного валютного фонда (МВФ), передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

К концу декабря объем ВВП ФРГ составит 4,43 триллиона долларов в денежном выражении, в то время как японский показатель достигнет уровня лишь в 4,23 триллиона. Таким образом, согласно прогнозу МВФ, экономика Германии по итогам 2023 года окажется на 0,2 триллиона долларов больше, чем японская.

Подобное соотношение будет во многом обусловлено ослаблением национальной валюты азиатского государства к ведущим мировым расчетным единицам, включая доллар и евро, уточнили в организации. Так, в настоящее время курс евро приближается к отметке в 160 иен (159,24) - столь высоких показателей не фиксировалось с августа 2008 года. При этом курс доллара находится в пределах досягаемости 33-летнего максимума по отношению к японской валюте и подбирается вплотную к значению в 150 иен (159,25).

Ослабление японской валюты аналитики МВФ связали с особенностями денежно-кредитной политики местного регулятора. В то время как Федеральная резервная система (ФРС) и Европейский центробанк (ЕЦБ) за последнее время неоднократно повышали размер ключевой ставки ради сдерживания инфляции, Банк Японии придерживался противоположного курса после нескольких лет затяжного периода дефляции.