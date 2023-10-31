Эрдоган посетит Германию

Германский таблоид Bild со ссылкой на источники утверждает, что обсуждается организация визита турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана в ФРГ в середине ноября.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, в качестве одной из возможных дат газета называет 18 ноября.

Каких-либо официальных данных на этот счет не приводится.

Отметим, что канцлер ФРГ Олаф Шольц в мае 2023 года пригласил Эрдогана в ФРГ.