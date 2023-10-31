https://news.day.az/world/1610946.html Эрдоган посетит Германию - СМИ
Эрдоган посетит Германию - СМИ
Германский таблоид Bild со ссылкой на источники утверждает, что обсуждается организация визита турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана в ФРГ в середине ноября.
Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, в качестве одной из возможных дат газета называет 18 ноября.
Каких-либо официальных данных на этот счет не приводится.
Отметим, что канцлер ФРГ Олаф Шольц в мае 2023 года пригласил Эрдогана в ФРГ.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре