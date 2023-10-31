Египет отказывается принимать беженцев из Газы

Премьер-министр Египта Мустафа Мадбули, выступая в городе Эль-Ариш на Синае, подтвердил, что его страна не поддастся давлению Израиля и не примет у себя палестинских беженцев из сектора Газа.

Как передает Day.Az со ссылкой на Интерфакс, об этом передает агентство EFE.

"Как сказал президент Абдель Фаттах ас-Сиси, Египет не позволит, чтобы нам что-то навязывали или чтобы за наш счет решали региональные проблемы", - отметил Мадбули.

Он также сообщил, что Каир планирует в ближайшие годы расширить планы развития и реконструкции Синайского полуострова, вложив в проект миллиарды египетских фунтов, "чтобы никто не подумал, что Египет откажется от Синая".