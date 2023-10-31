Армяне "попилили" миллионы за концерт Снуп Догга

Организаторы запланированного концерта рэпера Snoop Dogg в Ереване, который был отложен на неопределенное время, получили более 6 миллионов долларов США, передает во вторник Day.Az.

Cогласно информации, представленной министерством финансов Армении, эта сумма была выплачена полностью 25 августа по контракту, поступившему в казначейство на проведение отложенного концерта Snoop Dogg, который изначально был запланирован на 23 сентября.

Данный концерт входил в рамки программы культурных мероприятий, финансируемых из госбюджета, и возврат средств в бюджет не осуществлялся. В августе решение о выделении свыше 6 миллионов долларов на организацию концерта Snoop Dogg в Ереване было принято правительством Армении в рамках проекта "Армянские гастроли мировой звезды", организованного компанией Doping Space.