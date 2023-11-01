В Литве зафиксировали рекордное в 2023 году число заражений коронавирусом

Число случаев заражения коронавирусом в Литве по итогам прошлых суток составило 799, этот показатель стал самым высоким в 2023 году. Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил государственный центр данных (департамент статистики).

"За прошедшие сутки зафиксировано 799 случаев инфицирования коронавирусом, что является максимумом для текущего года", - отмечается в сообщении.

Предыдущие максимумы пришлись на 6 февраля (571 случай) и на 21 февраля (640 случаев).

За прошедшие сутки не было зафиксировано смертей, вызванных коронавирусной инфекцией. Всего за время пандемии отмечено 9 733 летальных исхода.

В Литве, население которой составляет 2,86 млн человек, коронавирусной инфекцией с начала пандемии заразились более 1,3 млн жителей. Первый случай инфицирования на территории республики выявили 28 февраля 2020 года. COVID-19 в 2021 году был третьей по частоте причиной смерти жителей Литвы.