Швейцария закупила ракеты для ЗРК Patriot у США

Федеральное управление вооружений Швейцарии (Armasuisse) подписало с США контракт на приобретение ракет PAC-3 MSE для ЗРК Patriot на сумму 332 миллиона долларов.

Как передает Day.Az со ссылкой на российские СМИ, об этом сообщили в Федеральном совете страны.

"Вчера Armasuisse подписало контракт на приобретение управляемых ракет типа PAC-3 MSE с правительством США. Это приобретение второго типа управляемого вооружения для системы Patriot расширяет возможности новой системы ПВО большой дальности и увеличивает возможности швейцарской армии. Сделка была одобрена парламентом в рамках послания об армии 2023 года", - говорится в документе.

Отмечается, что управляемые ракеты, приобретенные за 300 млн швейцарских франков (около 332 млн долларов), будут поставлены Швейцарии в 2028 и 2029 годах.