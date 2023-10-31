Йемен объявил войну Израилю

Йемен официально объявил войну Израилю.

Как передает Day.Az, об этом заявил официальный представитель вооруженных сил Йемена бригадный генерал Яхья Сарие Ану.

"Наши вооруженные силы нанесли мощный залп баллистических и крылатых ракет, а также большое количество беспилотников по различным целям в Израиле. Мы продолжим проводить более качественные атаки с использованием ракет и беспилотников", - пояснил он.