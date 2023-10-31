ЦАХАЛ атаковал более 300 объектов ХАМАС в Газе

ВВС израильтян не прекращают наносить удары по позициям ХАМАС, и за минувшие сутки были атакованы более трехсот их объектов.

Как передает Day.Az, об этом сообщил корреспондент "Известия" Станислав Григорьев, ссылаясь на заявление Армии обороны Израиля.

В свою очередь, палестинское движение отвечает новыми ракетными запусками по израильским городам. Подробнее о ходе боевых действий - в материале.