https://news.day.az/world/1611066.html ЦАХАЛ атаковал более 300 объектов ХАМАС в Газе - ВИДЕО
ЦАХАЛ атаковал более 300 объектов ХАМАС в Газе - ВИДЕО
ВВС израильтян не прекращают наносить удары по позициям ХАМАС, и за минувшие сутки были атакованы более трехсот их объектов.
Как передает Day.Az, об этом сообщил корреспондент "Известия" Станислав Григорьев, ссылаясь на заявление Армии обороны Израиля.
В свою очередь, палестинское движение отвечает новыми ракетными запусками по израильским городам. Подробнее о ходе боевых действий - в материале.
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