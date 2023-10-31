https://news.day.az/world/1611068.html Кадры новых ударов по объектам "Хезболлы" - ВИДЕО
Кадры новых ударов по объектам "Хезболлы" - ВИДЕО
Армия Израиля сообщила об уничтожении еще одной вооруженной группы на границе с Ливаном. Также в ЦАХАЛ обнародовали кадры новых ударов по объектам "Хезболлы".
Ранее в ЦАХАЛ заявили, что ВВС Израиля не прекращают наносить удары по позициям ХАМАС. Там отмечали, что за минувшие сутки были атакованы более 300 их объектов.
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