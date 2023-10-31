Армия Израиля сообщила об уничтожении еще одной вооруженной группы на границе с Ливаном. Также в ЦАХАЛ обнародовали кадры новых ударов по объектам "Хезболлы".

Ранее в ЦАХАЛ заявили, что ВВС Израиля не прекращают наносить удары по позициям ХАМАС. Там отмечали, что за минувшие сутки были атакованы более 300 их объектов.